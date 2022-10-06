Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Amasya Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen kadrolarla ilgili, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi 5.10.2022 tarihinden itibaren 15 gündür.
Başvuru Başlama Tarihi : 05.10.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 19.10.2022
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