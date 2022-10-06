  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 13:51:00 -
Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen kadrolarla ilgili, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir. Başvuru süresi 5.10.2022 tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlama Tarihi : 05.10.2022

Başvuru Bitiş Tarihi : 19.10.2022

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23