Amasya MHP ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

Miliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Amasya da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Amasya belediye başkan adayını açıkladı. MHP Göynücek belediye başkan adayı, MHP Gümüşhacıköy belediye başkan adayı, MHP Suluova belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Amasya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Amasya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AMASYA GÖYNÜCEK KADİR FATİH ERDOĞAN

AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ADNAN TORUN

AMASYA SULUOVA YAŞAR TANCI