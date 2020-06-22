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Aktüel

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:56:51 -
Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören son buldu.

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