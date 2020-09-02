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Aktüel Amasya Belediyesi Giresun'a yardım kamyonları gönderdi
Aktüel

Amasya Belediyesi Giresun'a yardım kamyonları gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:37:15 -
Amasya Belediyesi Giresun'a yardım kamyonları gönderdi

AMASYA (AA) - Amasya Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gıda ve su yardımlarının bulunduğu 3 kamyon yolladı.

Giresun'da yaşanan sel nedeniyle, Amasya Belediyesince su, sebze ve meyvenin bulunduğu 3 kamyon bölgeye hareket etti.

Yardım malzemelerinin yüklendiği kamyonlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve belediye personelince belediye binası önünden dualarla uğurlandı.

Belediye Başkanı Sarı, burada yaptığı açıklamada, devletin tüm kademelerinin kısa süre içinde sel bölgesindekilerin yardımına koştuğunu vurguladı.

Giresun'da sel dolayısıyla ciddi bir hasarın meydana geldiğine işaret eden Sarı, "Vatandaşlarımız orada mağdur kaldı. Biz tabii bunu görmezden gelme şansına sahip değiliz. Biz hemen o günün akabinde oraya araç ve gereç ihtiyaçlarını sorduk. Elimizdeki mevcut araçlarımızdan oraya ihtiyaçları olan araçları gönderdik. Aşağı yukarı bir haftadır araçlarımız orada çalışıyorlar." dedi.

Teknik yardımın dışında da bölgeye yardım göndermeye karar verdiklerini anlatan Sarı, "Su, gıda, sebze ve meyve olmak kaydıyla 3 araç hazırladık. Dün Giresun'a, yarın başka yere bu Cenabıallah'ın bir taktiridir. Biz kullarına düşen oralara önce dua edebilmek daha sonra elimizdeki imkanları seferber edebilmektir. Biz de gönderdiğimiz ekibimizle, araçlarımızla beraber Giresun'un acısını gönlümüzde taşıdığımızı, Giresun'u unutmadığımızı ifade etmek, bir nebze oradaki vatandaşlarımıza nefes aldırabilmek, gönüllerini hoş edebilmek manasıyla bu hayır işlerini yapıyoruz." sözlerine yer verdi.

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