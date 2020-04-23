Amasya Belediye Başkanı Sarı, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret eden Sarı, burada esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara bayrak ve maske dağıttı. Sarı, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için renkli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

"Amasya’yı bayraklarla donatacağız"

Tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı canı gönülden kutladığını ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti: "Bugün bu etkinliği çocuklarımızın yanında olduğumuzu, onların yalnız olmadığını göstermek için düzenledik. Cumhuriyet meşalesinin ilk yandığı şehir olan Amasya’da, o günleri hatırlatmamız gerekir, o günlerin mirasına sahip olduğumuzu göstermemiz gerekirdi. Bugün ve yarın Amasya’yı bayraklarla donatacağız, toplamda vatandaşlarımıza 5 bin adet bayrak dağıtıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir bayram yaşıyoruz ancak biz bu bayramı önlemler çerçevesinde en güzel şekilde kutlamayı planlıyoruz. Belediye bandomuz, şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımıza konserler verecek, kahramanlık türkülerimizi ve marşlarımızı okuyacağız, Vatandaşlarımız evlerinin balkonlarından, pencerelerinden bu coşkuya ortak olacaklar. En son olarak evinde kal Amasya diyoruz."

Telekonferans ile öğrencilerle görüştü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere telekonferans ile bağlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Amasya Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ancak korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin internet üzerinden başvurduğu ‘Resim Yarışması’nda dereceye giren 6 öğrenciyle tele konferans aracılığıyla görüşen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. Amasyalı 714 öğrencinin başvurduğu resim yarışmasında 462 öğrencinin resimleri öğretmenlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Öğretmenler seçici kurulu ilk ve ortaokul kategorisinde üç ayrı derecelendirme yapıldı.