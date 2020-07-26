Amasra bayramda tatilcilerle dolacak

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarla toplam 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

El değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da bayram için yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

- "Amasra'nın sınırlarını zorlayan bir turist sayımız var "

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik çağdan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin 3 bin yıllık geçmişiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ankara'ya en yakın sahil olması nedeniyle "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığı günler yaşadıklarını anlatan Çakır, "Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçemize gelen turist sayısı sürekli artıyor. Özellikle milli ve dini bayram tatillerinde yoğun şekilde ziyaretçi ağırlayan ilçemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen Amasra'nın sınırlarını zorlayan bir turist sayımız var." dedi.

Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların dolduğunu aktaran Çakır, şöyle konuştu:

"Otel ve pansiyonlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bayram süresince yaklaşık 150 bini aşkın turistin gelmesini bekliyoruz. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız. Belediyemizin yanı sıra işletmelerimiz de beklenen yoğunluğa göre hazırlıklarını yapıyor. Biz özellikle ziyaretçilerimizi koronavirüs tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Yine bizler de bayram süresince bu uyarılarımızı sık sık yapacağız ve denetimlerimiz de olacak."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçedeki otel ve pansiyonların haftalar öncesinden doluluk oranına ulaştığını dile getirdi.

Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın her bayram ciddi yoğunluk yaşadığını ancak bu bu yaz sezonunun pandemi nedeniyle geç başladığını ifade eden Boran, "Bu durum, Kurban Bayramı için ilçeye olan ilgiyi daha çok artırdı. Balıkçı lokantalarında misafirlerimiz, taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı bulacak." diye konuştu.



