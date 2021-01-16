“Amanos Tüneli’nin temelini en kısa zamanda atacağız”

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden yol çalışması hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Altınözü Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Rıfat Sarı ile bir süre görüştü.

İşler yolunda gidiyor

Karaismailoğlu, Hassa Belediyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kent için güzel projelere imza atacaklarını söyledi. Amanos Tüneli’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Tabii ki hem bölgenin hem de Hatay’ın en önemli, en beklediği projelerden bir tanesi olan Amanos Tüneli ile ilgili de son 3-4 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın rızasıyla, talimatları da doğrultusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşler yolunda gidiyor, önemli ilerlemeler kaydettik. İnşallah en kısa zamanda bunun onaylarını alıp, ihalelerini yapıp bu yıl içerisinde bütün ümidimiz tekrar Hatay’a gelip bu Amanos Tüneli’nin temelini sizlerle hep birlikte atmanın heyecanını hissedeceğiz. Onun sorumluluğu üzerimizde, takiplerini yapıyoruz. İnşallah bu müjdeli haberi sizlere veriyorum. Bu hayırlı hizmetin bölgenin geleceğine çok önemli etkileri olacak. Buradaki üretimi, istihdamı, ekonomiyi canlandıracak, çok daha artıracak, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli’nin inşallah en kısa zamanda temelini atmak için tekrar buraya geleceğiz.”