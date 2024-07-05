Aman ‘Yavaş’, DEM Parti kızmasın!
Son dönemde DEM Parti’yi kızdırmayacak açıklamalar yapmaya gayret eden CHP’den UEFA2nın bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral’a verdiği cezaya ilişkin yorum geldi. Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarım ağızla soruşturmayı kınarken PKK sevici Amedsporlu Deniz Naki ile Milli futbolcu Merih Demiral’ı bir tutan açıklamalar yapmıştı. CHP’li ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Özel’e nazaran UEFA’ya sert çıkıştı…
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.
‘Bu karar ayrımcılığa sebep olmakta’
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Bozkurt sembolü, Türk kültüründe binlerce yıldır var olan milli bir semboldür. Gagavuzya'dan Anadolu'ya, İran'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türklerin kimliğini temsil eder.
Bu sembol, siyasi bir partiye ya da ırkçılığa atfedilmemelidir. UEFA'nın verdiği bu karar kabul edilemezdir. Diğer katılımcı ülkelerin milli sembollerine herhangi bir ceza verilmezken asıl bu kararın kendisi ayrımcılığa sebep olmaktadır”