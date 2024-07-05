Aman ‘Yavaş’, DEM Parti kızmasın!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.

‘Bu karar ayrımcılığa sebep olmakta’

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Bozkurt sembolü, Türk kültüründe binlerce yıldır var olan milli bir semboldür. Gagavuzya'dan Anadolu'ya, İran'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türklerin kimliğini temsil eder.

Bu sembol, siyasi bir partiye ya da ırkçılığa atfedilmemelidir. UEFA'nın verdiği bu karar kabul edilemezdir. Diğer katılımcı ülkelerin milli sembollerine herhangi bir ceza verilmezken asıl bu kararın kendisi ayrımcılığa sebep olmaktadır”