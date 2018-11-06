Aman ha margarinden uzak durun

Mutfaklarımızdan kuyruk yağı, tereyağı ve zeytinyağı kovuldu, bu ikili girdi. Sonra bu ikiliye rakip yerli firmalar da başgösterdi. Piyasa tamamen margarinin eline geçti.

Margarin gibi tümüyle sağlıksız bir yapay bir gıdanın, doğal yollarla elde edilmiş fabrikalarda paketlenmemiş tereyağının eline su dahi dökemeyeceği bir gerçeğini yeni yeni anlıyoruz.. Margarinin zararlı olduğu uzunca bir süredir yayılıyor.Birçok evin mutfağından kovulduğu bilinen de bir gerçek.

Zararları sayabileceklerimiz çok fazla, ancak uzun vadede zararlarının sebep olacağı hastalıklara da vurgu yaparak ifade edelim. Kroner kalp hastalığı risklerini artırıyor. İyi kolestrolü düşürüyor, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. Pankreasın görevini tam olarak yerine getirememesine ve şeker hastalığına sebeptir. Muhtevasında doymuş katı yağ oranları fazladır.

Trans yağ miktarı asidi de üst seviyededir. Bu yağ asitlerinin zararları yeni keşfedildi.

Bunun yanı sıra, damar sağılığını ciddi oranda tehdit eden trans yağ asitleri ile ilgili 2005 yılında FDA tarafından “paketlenmiş gıdalardaki trans yağ oranı” yazma mecburiyeti getirildi.

Bitkisel kaynaklı olduğu belirtilen paketlenmiş margarinlerin damar sertliğine sebep olduğunu düşünecek olursak bu mecburiyetin bir faydası olmadığını da görmüş oluruz.

Alternatifi Tereyağı

Tereyağı, margarinin zararları göz önünde bulundurulunca oldukça faydalı ve doğal yağ asitleri içeren bir gıda.

Evinizde kendiniz yapacağınız tereyağı ile hem kalp ve damar sağlığınızı koruyabilir hem de margarinle yapabileceğinizden daha lezzetli yemekler yapmış olursunuz.

Margarinin zararlarını öğrendikten sonra hayatından tamamen çıkarıp sağlıklı yağlar ile beslenen bilinçli tüketicilerin sayısı her geçen gün artıyor.