0553 313 94 23
impression

Aman ha margarinden uzak durun

Ülkemiz margarin denilen sanayi yağı ile Ünilever firması'nın ürünleri ile tanıdı. Vita ve Sana 50'li yılların başında Türkiye'ye geldi. Her yeniye olan merakımız gibi ona da meraklandık.

06 Kasım 2018 Salı 17:51
Aman ha margarinden uzak durun

Mutfaklarımızdan kuyruk yağı, tereyağı ve zeytinyağı kovuldu, bu ikili girdi. Sonra bu ikiliye rakip yerli firmalar da başgösterdi. Piyasa tamamen margarinin eline geçti.

Margarin gibi tümüyle sağlıksız bir yapay bir gıdanın, doğal yollarla elde edilmiş fabrikalarda paketlenmemiş tereyağının eline su dahi dökemeyeceği bir gerçeğini yeni yeni anlıyoruz.. Margarinin zararlı olduğu uzunca bir süredir yayılıyor.Birçok evin mutfağından kovulduğu bilinen de bir gerçek.

Zararları sayabileceklerimiz çok fazla, ancak uzun vadede zararlarının sebep olacağı hastalıklara da vurgu yaparak ifade edelim. Kroner kalp hastalığı risklerini artırıyor. İyi kolestrolü düşürüyor, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. Pankreasın görevini tam olarak yerine getirememesine ve şeker hastalığına sebeptir. Muhtevasında doymuş katı yağ oranları fazladır.

Trans yağ miktarı asidi de üst seviyededir. Bu yağ asitlerinin zararları yeni keşfedildi.

Bunun yanı sıra, damar sağılığını ciddi oranda tehdit eden trans yağ asitleri ile ilgili 2005 yılında FDA tarafından “paketlenmiş gıdalardaki trans yağ oranı” yazma mecburiyeti getirildi.

Bitkisel kaynaklı olduğu belirtilen paketlenmiş margarinlerin damar sertliğine sebep olduğunu düşünecek olursak bu mecburiyetin bir faydası olmadığını da görmüş oluruz.

Alternatifi Tereyağı

Tereyağı, margarinin zararları göz önünde bulundurulunca oldukça faydalı ve doğal yağ asitleri içeren bir gıda.

Evinizde kendiniz yapacağınız tereyağı ile hem kalp ve damar sağlığınızı koruyabilir hem de margarinle yapabileceğinizden daha lezzetli yemekler yapmış olursunuz.

Margarinin zararlarını öğrendikten sonra hayatından tamamen çıkarıp sağlıklı yağlar ile beslenen bilinçli tüketicilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:51
  1. margarin
  2. margarinin zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    1. Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü..
    2. ABD resmen açıkladı: YPG/PKK ile..
    3. Çocuklarda burun kanamalarının nedenleri
    4. Hayat boğazdan geçenlere bağlı
    5. Suudi Arabistan, katlettiği Cemal..
    6. Sivas'ta FETÖ davasında 16 sanığa..
    7. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    8. Ünal Silver Diriliş Ertuğrul'da hangi..
    9. Diyanet o haberlere ilişkin açıklama..
    10. Çukurca'da feci kaza! 3 polis memuru..
    11. Süper Lig ekibinden Ümit Özat bombası!
    12. HDP'li vekile hapis cezası!
    13. Bakan Varank'tan Prometeon açıklaması
    14. Melih Mahmutoğlu, Koray Şener'in..
    15. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik..
    16. Diriliş Ertuğrul’un İlbilge Hande..
    17. Aman ha margarinden uzak durun
    18. Otomobil şarampole uçtu, sürücü..
    19. ABD'nin yaptırımları sonrası savaşın..
    20. Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü,..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi