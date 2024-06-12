Aman dikkat! Tatil dolandırıcıları iş başında! Bunları sakın yapmayın

Mevlüt Tezel, tatil sezonunda artan dolandırıcılık vakalarını ele aldı. Emniyetin vatandaşı sahte tatil fırsatlarına karşı uyardığını belirten Tezel, dolandırıcıların sahte otel siteleri oluşturarak insanları kandırdığını yazdı. Vatandaşların güvenli rezervasyon yapmaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tatil sezonu açıldı. Dolandırıcılar da şu an yoğun bir mesai harcıyor!

Emniyet de vatandaşa uyarılarda bulundu:

"Tatil fırsatı" ve "indirimli tatil sepeti" şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderilen linklere tıklamayın.

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Rezervasyon yapılacak tesisleri "www.tursab.org.tr" ve "www. kulturturizm.gov.tr" adreslerinden sorgulayın.

Seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.

Otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin sahte olup olmadığını araştırın.

Oteli telefonla arayarak rezervasyon teyidi yapın.

Ödemeyi otele girerken yapın.

Bu uyarılar her bayram ve okul tatili öncesi yapılıyor ama birçok insan dolandırılıyor.

Çünkü Google'da otel arattığınızda ilk sırada genelde dolandırıcıların kopyaladığı otel siteleri oluyor.

Aramalarda üstte çıkmak için Google'a reklam veriyorlar.

Oda sayısı sınırlı olduğunu belirtip ödemenin tamamını ya da belli bir bölümünü önceden istiyorlar.

Oteller de genelde dolu olduğu için insanlar boş odayı kaçırmamak adına ödemeyi önceden yapıyor.

Elbette önce vatandaş önlemini alacak ama bu sahte sitelerle ilgili Google'ı önlem almaya sevk edecek özel bir çalışma yapmalı.

Ayrıca siber güvenlik önlemi almayan turizm işletmelerine yaptırım uygulanmalı.

Özetle vatandaşı uyarmanın ötesinde, dolandırıcılarla daha kapsamlı mücadele edilmeli."