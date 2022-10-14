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Aktüel Aman dikkat! Şimdi de 'İstanbulkart' dolandırıcılığı
Aktüel

Aman dikkat! Şimdi de 'İstanbulkart' dolandırıcılığı

Son zamanlarda 'İstanbulkart' adını kullanarak açılan sahte hesaplara karşı bir uyarı geldi. Bu yolla banka hesap bilgilerinin ele geçirilebileceği belirtilirken resmi kanallar hariç başka bir yerde işlem yapılmaması istendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 23:41:00 -
Aman dikkat! Şimdi de 'İstanbulkart' dolandırıcılığı

Son zamanlarda 'İstanbulkart' adını kullanarak açılan sahte hesaplara karşı bir uyarı geldi. Bu yolla banka hesap bilgilerinin ele geçirilebileceği belirtilirken resmi kanallar hariç başka bir yerde işlem yapılmaması istendi.

İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu.

Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu.

İşte o uyarı:

''Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır.

Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz. İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz.

İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir.''

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