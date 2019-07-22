Aman dikkat! Saç kurutma makinesi kullanırken hata yapıyor olabilirsiniz

Banyo yaptıktan sonra saç kurutma makinesi kullanmanın zor olduğunu düşünmüyor musunuz? "Aman canım biraz saçına tut, kurusun" diyorsanız; büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Çünkü saç kurutma makinesi doğru şekilde kullanılmadığı takdirde saça ve kafa derisine zarar verir. İşte, saç kurutma makinesi kullanılırken yapılan en bariz hatalar!

Hangi yönde kurutuyorsunuz?

Saç kurutma makinesini kullanırken makineyi alttan mı üsten mi tutuyorsunuz? Alttan tutup saçlarınızı kurutuyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Bu yöntem saçlarınızdaki kırıkların en büyük sebebi olabilir. Saç kurutma makinesini yukarıdan aşağıya tutmanız gerekiyor. Yani kökten, uca doğru saçların kuruması gerekiyor.

Hangi elinizle makineyi tutuyorsunuz?

Fön çekerken bir elinizde tarak diğerinde saç kurutma makinesinin olması doğal. Bu aşamada hanımların çoğu baskın ellerine tarağı diğerine saç kurutma makinesini alır. Evet, yıllardın uyguladığınız bu yöntem de doğru değil. Fönün daha dayanıklı olmasını istiyorsanız baskın elinizle saç kurutma makinesini tutmanız gerekiyor.

Fazla yaklaştırmayın?

Saç kurutma makinesini ne kadar yakına getirirseniz; saçınız o kadar çok zarar görür. Bu yöntem ayrıca saç derisine de zarar verir. Yapmanız gereken başınız ile makine arasında 30 cm'lik bir mesafe bırakmak.

Bu ne işe yarıyor?

Saç kurutma makinelerinde hem sıcak hem soğuk düğmesi vardır. Bu düğme makinelere sebepsiz yere konulmuyor. Soğuk, saça verdiğiniz şeklin kalıcı olmasını sağlıyor. Bu nedenle saçlarınızı şekillendirdikten sonra soğuk düğmesine basarak saçlarınızın hızlıca bozulmamasını sağlayabilirsiniz.