Aman dikkat! Park halindeki araç mezarların üzerine uçtu!
Kocaeli'de park halinde el freni çekilmeden park edilen hafif ticari araç, mezarların üzerine uçtu.
Olay, İzmit ilçesi Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park halinde bırakılan bir araç, hareket ederek mezarların üzerine uçtu.
Mezarların üstünde araç olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırdı. Çekici yardımıyla alınan araç, mezarların üzerinden kaldırıldı.