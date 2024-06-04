Aman dikkat! Orada, Türkiye için çok daha tehlikeli ve güçlü bir "teröristan" kuruluyor

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmet Gülsever, ABD'nin Suriye'de PYD/PKK'yı özerk bir yapıya kavuşturma planını ele aldı. Gülsever, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu belirtip, Gazze'nin düşmesinin Türkiye'ye büyük zarar vereceğini yazdı. Türkiye'nin, İsrail ve ABD'nin planlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gülsever, yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de PYD/PKK’yı seçimler vasıtasıyla özerk bir yapıya kavuşturuyor. Tabi kızılca kıyamet kopuyor. Zira devlet/iktidar, süreci Ankara'ya tehdit olarak kabul ediyor ve askeri unsurlarıyla zaten fiilen orada. Teröristan’ı kudurtmayacağız diyor.

Bugüne kadar ABD ve Siyonizm’in eliyle kurulmuş ve kurulacak hiçbir yapı halkının menfaatine olmamıştır. (...) Sorunlu sınırlar üzerinden, Sykes-Picot gizli anlaşmalarıyla yüz yıldır çatıştırıyorlar coğrafyalarımızı. Siyonist paranoyanın Arz-ı Mevud’una hizmetten başka işe yaramamıştır onların eliyle edindiğimiz sınırlar. Zaten Siyonizm’in kurduğu ve beslediği bu örgütler de bugüne kadar ABD ve Siyonizm’e hizmette kusur etmediler. Bu yönüyle bu çıkışını haklı buluyoruz elbet.

Aynı irade “Sanmayın ki israil Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa, vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek. İsrail, Gazze’de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor, bize. HAMAS, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?” demiş; HAMAS’ı Kuvayı millîye ile özdeşleştirmişti. Tabii ki tarihi, kültürel ve sosyolojik bağ açısından çok yerinde ve haklı bir iddia. Hatta Teröristan'ın baş aktörü Siyonizm’in fiilen işgal ediyor olması açısından Gazze'de/Filistin'de Türkiye için daha tehlikeli ve güçlü bir Teröristan kurulmuş oluyor. O halde Gazze'ye de müdahale etmek ve orada Teröristan’dan kurtulmak birinci vazifesi olmalı değil mi Türkiye’nin. (...)

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Siyonist aklın ABD’yi yönettiği artık tartışılmıyor bile. ABD’de seçim kazanmanın bir tek yolu var; Siyonist lobiyi memnun etmek. Bir avuç Yahudi'nin tüm dünyaya ABD eli ile nizam ve ayar verdiği amasız fakatsız gün gibi ortada. Tüm insanlığın kendilerine hizmet için yaratıldığına teolojik olarak inanan, bu inançlarına mani herkesi öldürmeyi “salih amel” kabul eden, Nil ile Fırat arasının Allah'ın kendilerine vadettiği “Kutsal Topraklar” olduğunu iddia eden Siyonizm’in iştahının sınırlarını varın siz düşünün. İşte ABD başta olmak üzere dizayn ettikleri Batılı devletler böylesi vahşi bir hezeyanın pençesindedirler. Mümkünse Yahudileri; değilse vicdanı kör aklı sivri adamları iş başına getiriyorlar. İşte Siyonizm’in oyuncağı bu ABD, Suriye’de Teröristan’ı kudurtuyor. (...)"