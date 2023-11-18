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Ekonomi Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!
Ekonomi

Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

Yeniakit Publisher
2023-11-18 17:03:00 -
Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarınki 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.

​THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iptal edilen sefer sayılarına yer verilerek, "18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı'nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.

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