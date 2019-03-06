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Aman dikkat! Depresyon 'geliyorum' diyor

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, sonbaharda daha etkili olan depresyonun ilkbaharda tekrar nüksedebileceğine dikkat çekti.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:51
Aman dikkat! Depresyon 'geliyorum' diyor

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, sonbaharda daha etkili olan depresyonun ilkbaharda tekrar nüksedebileceğine dikkat çekerek, bazı uyarılarda bulundu.

 

Medical Park Ordu Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Funda Es, mevsimsel depresyonla ilgili önemli bilgiler verdi. Sonbaharda daha etkili olan depresyonun ilkbaharda tekrar nüksedebileceğini belirten psikolog Funda Es, “Mevsimsel depresyonun belirtileri bazen hafife alınıp, geçici bir can sıkıntısı, keyifsizlik gibi yorumlanabiliyor fakat ciddiye alınmadığında uzun süreler, yaz aylarına kadar devam ettiğini görebiliriz. Mevsimsel depresyon her yaş grubundan kişilerde görülür ve başlama yaşı olarak yirmili yaşlar diyebiliriz. Ailesinde bipolar bozukluk, depresyon gibi hastalıkların olması, kadın olmak, gün ışığından çok yararlanamayan bölgeler, zor yaşam koşulları, içe kapanık kişiler, etrafına karamsar bakma eğilimi olan, zayıf insan ilişkileri olan, stresle başa çıkma yollarını bilmeyen kişiler bahar depresyonuna daha yatkındırlar” dedi.



“Hayatınızı değiştirebilirsiniz”

 

Es, şöyle devam etti: “İstek ve enerjinin kaybolması, mutsuzluk, değersizlik düşünceleri, uyku bozuklukları, kilo alma özellikle karbonhidratlı yemeklere yönelme, suçluluk duyguları, önceden yaptığı aktivitelerden zevk alırken şu an alamama, ajitasyon, konsantre olamama, kaygı, endişe hali, cinsel istekte artış. Eğer bu şikayetleriniz yoğun ise mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz. Bununla birlikte hayatınızda yapacağınız bazı değişiklikler size bu şikayetleri hafifletmenizde yardımcı olacaktır”



“Uykunuzu alın, yürüyüş yapın”

 

Sağlıklı uykunun ve düzenli yürüyüşün depresyonu engelleyeceğini vurgulayan Es, “Düzenli egzersiz ve spor anksiyete ve strese engel olur. Havaların ısınması ile açık havada bol bol yürüyüş yapılmalı. Mevsim değişikliği uyku düzeni ve kalitesini etkileyen, melatonin hormonunun dengesini bozulabilir uyku düzensizliği mevsimsel depresyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı uyku almamız önemlidir. Yatacağımız saatlere yakın bizi strese sokan durumlardan uzak durmalıyız, rahat bir uyku için meditasyon yapabiliriz”



“Sevdiklerinize vakit ayırın”

 

Es, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Sağlıklı beslenme bizi hem psikolojik hem de fiziksel olarak çoğu hastalıktan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitaminler alınmalı. Stresle başa çıkma teknikleri öğrenin, kendinize iyi gelen şeyleri keşfedin, kurs, aktivite, gezmek, sahilde kitap okumak. Bunlardan hangisi size iyi geliyorsa bunu yapmaya devam edin, sosyalleşin, sevdiklerinize vakit ayırın, genelde depresif yaşayan insan ne yaparsa yapsın keyif alamayacağını düşünür fakat bu durumun üstüne gidip sosyalleştikleri zaman aslında hiçte düşündükleri gibi berbat bir durum içinde olmadıklarını görürler.”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:51
  1. Ordu
  2. kitap

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