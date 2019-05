Aman dikkat! Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslıyor musunuz?

Yeni nesil anne-babaların birçoğunun kaçınmasına rağmen yine de bazı evlerde çocuklar ya kardeşleriyle ya da konu komşuyla kıyaslanır. Çocukların olumlu yanları değil her zaman hataları ön plana çıkar ve minicik yavru sürekli yaptıkları hatalar nedeniyle hırpalanır. Aslına bakarsanız yaptıkları şeyler onun hatası değil uzun yaşam serüveninde hayatı öğrenme şekli. Şayet böyle düşünülürse evladınızın yaramaz değil sadece maceracı bir öğrenci olduğunu anlarsınız.

Farklı olmaları normal

Çocuklar yaşamı öğrenirken elbette yanlışlar yapacak. Ayrıca aynı evde büyümelerine rağmen kardeşler arasında yetenek, ilgi, merak ya da hareketlilik anlamında büyük farklar yaşanır. Bu nedenle "Bak ağabeyin ne kadar başarılı. Komşunun kızı sınıfı dereceyle bitirdi. Bir de kendine bak" gibi cümleleri kullanarak onu motive etmiyorsunuz. Aksine tamiri mümkün olmayan yaralar açıyorsunuz. Hiçbir çocuk kıyaslandığı zaman motive olup, ona örnek gösterilene benzemeye çalışmaz. Eğer sürekli olarak kıyaslandığı kişi kardeşiyse iki çocuğunuz arasında duygusal anlamda uçurumlar açmış olursunuz.

Başkalarıyla kıyaslanan çocuklar ne gibi olumsuzluklar yaşar?

Sürekli olarak başkalarıyla kıyaslanan çocuklar özgüvenlerini kaybeder.

Yaptığı her şey eleştirilip farklı örneklerle karşılaştırılan çocuklar yeteneklerini keşfetmekte zorlanabilir.

Baskılanan çocuk hayatı boyunca birilerinin kendisini yönlendirmesini bekler.

Kendisine saygı duymayı unutan çocuklar geleceğin sorunları bireyleri olmaya adaydır.

Unutmayın!

Her zaman söylediğimiz gibi her çocuk birbirinden farklıdır. Her çocuk aynı yöntemlerle dünyayı tanımaya çalışmaz. Bütün çocuklarımızın doktor mühendis olması mümkün değil. Bir evladınız doktor olurken bir diğeri iyi bir terzi olabilir. Bizler evlatlarımı gelecekte ne iş yapacak, ne kadar para kazanacak diye sevmeyiz. Biz onları Allah'ın bize verdiği en kıymetli emanet olarak kabullenip, öyle tarifsiz severiz.