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Yerel

Aman dikkat! Bu trafik denetiminden kaçamazsınız

Yeniakit Publisher
2023-08-04 14:57:00 -

Gaziantep, Nurdağı'nda, polis ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 15 araca ceza kesildi.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, Sakcagözü Mahallesinde dron destekli denetim yaptı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; kırmızı ışık ihlali yapan 15 araç tespit edildi. Denetim sonunda 15 araca, kırmızı ışık ihlali yaptığı için toplam 14 bin 265 TL cezai işlem uygulandı.

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