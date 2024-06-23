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Aktüel Aman dikkat! Bu duraklar kapatıldı
Aktüel

Aman dikkat! Bu duraklar kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 10:27:00 -
Aman dikkat! Bu duraklar kapatıldı

İstanbul'da saat 10.00 itibariyle n M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

23 Haziran Pazar günü bazı metro durakları kapalı olacak. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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