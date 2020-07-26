Amaçları belli, geri adım atmayacağız! Berat Albayrak resti çekti

Ülkemizin güçlenip büyümesini hazmedemeyen sinsi güçlerin siyasi ve ekonomik taarruzlarının ardı arkası kesilmiyor. Bu taarruzları püskürtmek için elinden geleni yapan hükümet, ABD’nin Halkbank’ı yıpratma teşebbüslerine de sessiz kalmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York Bölge Mahkemesi’nin bankaya karşı açtığı davaya tepki gösterdi. Albayrak, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, “Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz; ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmadı, durmayacaktır” ifadesini kullandı.

Gülünç bir dava

Albayrak, Twitter paylaşımında “Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla ve hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz. Milletimiz de artık çok iyi biliyor” yorumunu yaptı.

Taviz vermeyeceğiz

Türk milletini ve devletini sindirmeye dönük girişimlere karşı taviz vermediklerini; geri adım atmadıklarını dile getiren Albayrak “Ülkemize, halkımıza yakışır bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye’nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler ise hüsrana uğramaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, ayrıca şunları kaydetti: “Türkiye; bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından Doğu Akdeniz’de hakları için verdiği mücadeleye, Libya’da meşru hükümetle iş birliğinden ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir.”

Yasal haklarımızı kullanacağız

Washington yönetiminin telkinleriyle açılan hukuksuz davayla ilgili bir açıklama da Halkbank’tan geldi. Açıklamada “Bankamızın itibarını sarsıcı asılsız iddialara karşı yasal haklarımızı kullanacağız. Davayı açan müştekilerin İran’dan alacaklarının tahsiliyle ilgileri yok” denildi.