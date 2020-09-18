Amacımız yeşil ve mavi alanları korumak

Kurum’un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: l İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için seferber olduk. l İklim değişikliğiyle mücadele eylem planlarının çerçevesini 30 büyükşehir belediyesini de dikkate alarak genişlettik. l Ülkemizin kuzeyi ile güneyini, doğusu ile batısını birbirine bağlayacak 4 ana ekolojik koridor oluşturuyoruz. Bu ekolojik koridorları da 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Tabii şehirlerin içine girdiğinde bu koridorların uzantıları; millet bahçelerimiz, parklarımız, yeşil alanlarımız, derelerimizdir.

l Şehrin nefes aldığı 2 alan var. Biri yeşil alanlarımız. Diğeri ise denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız. Dolayısıyla bu iki alanı koruyacak, arttıracak adımlar atıyoruz. Korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9’dan yüzde 17’ye çekecek çalışmalar yürütüyoruz.

l Bizim ‘81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi’ projemiz var. Bu kapsamda önemli adımlar attık, yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik.

l 21 ilde 34 millet bahçesinin de açılışını gerçekleştirdik. Açılışa hazır 8 millet bahçemiz daha var. Yaklaşık 7 milyar lira tutarında devam eden millet bahçesi projelerimiz mevcut.

l Millet bahçelerimiz çok ama çok önemli görevler görüyorlar. Yeşil alan miktarını arttırıyorlar ayrıca deprem toplanma alanı olarak kullanılıyorlar.

l İmar planı değişikliğinde değer artış payı düzenlemesine gittik. Bu düzenleme çok ama çok önemli bir hamledir.

l Artık altyapıların imkân verdiği yerlerde değişiklik yapılabilecek. Yani önüne gelen “AVM yapayım”, “Otel inşa edeyim” diyemeyecek. Bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla genel anlamda, genel ölçekte bakabileceğimiz hem altyapısı hem de sosyal donatısı olan bir süreci hayata geçiriyoruz.