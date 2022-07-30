Amacımız ecdada layık torunlar yetiştirmek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak’ta kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, “Çocuklarımıza yönelik gerek Kur’an kurslarımızda gerek camilerimizde, yaz Kur’an kurslarımızda ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 4-6 yaş grubu sınıflar açıyoruz. O sınıflarımıza ne kadar çok çocuk gelirse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah” diye konuştu.

Hazreti Muhammed’in “Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz” hadisini anımsatan Erbaş, “Biz istiyoruz ki 7 yaşından önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim. ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ ayet-i kerimesine göre çocuklarımızı yetiştirelim. Çocuklarımızın karakteri, medeniyetimizin dinamiklerine göre oluşsun. Nedir medeniyetimizin dinamikleri? Önce Allah’a iyi bir kul olmak. Resulüne iyi bir ümmet olmak. Vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, birbirini, milletini seven gençler olmak. Böyle fertlerden oluşan bir toplumdan hiç kimseye zarar gelmez.”

Şırnak'ta hutbe irat etti

Erbaş, Şırnak Müftülüğünü ziyaret etti daha sonra Cizre ilçesinde temaslar gerçekleştirdi. İl Müftülüğünü ziyaretinin ardından Cizre ilçesine geçen Erbaş, Nuh Nebi Camii’ne ziyarette bulundu, Kur’an kursu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Şırnak’ın Silopi ilçesinin Birlik Köyü Camii’nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat etti. “Hicretimiz Rabbimize olsun” konulu hutbede Erbaş, hicretin sadece bir mekandan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk olmadığını söyledi.

Kur'an Kursu açılışı yaptı

Şırnak’ta Hz. Ömer Yatılı Erkek Kur’an kursunun açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Erbaş, “En hayırlı iş Kur’an’ın öğretilmesi ve öğrenilmesi olduğuna göre onunla ilgili her merasimde en hayırlı merasimdir. Bunun gibi merasimlere katılmak nafile ibadettir. İnşallah burada bulunduğumuz süre içerisinde melekler kanatlarını germiş üzerimize rahmet yağdırıyorlar. Rabbim bu rahmetten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin” ifadelerini kullandı.