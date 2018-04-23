Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Amacım Şaka Yapmaktı"

"Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtı nedeniyle memurun nikahını kıymadığı gelin konuştu, "Amacım şaka yapmaktı" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
"Amacım Şaka Yapmaktı"

Manisa Turgutlu'da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikah masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesinde görevli nikah memuru Ali Akça nikahı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

DAMAT: YAPTIĞIMIZ MASRAFLAR DA BOŞA GİTTİ

Olayın şokunu atlatmaya çalışan damat Turgut Dinçer Güneri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Youtube'dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikahta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikahı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikah kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık.

Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, 'Hayır'la ilgili bir kelime geçtiğinde nikahın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikah tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti."

"MORALİM ÇOK BOZUK, BEN ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili "Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım" dedi

"AĞIZDAN ÇIKAN İLK KELİMEYE BAKARIZ"

Çiftin nikahını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikah kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. nikah masasına 'Hayır' demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da 'Evet' deseniz bizim için değişmez. Biz hakimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikah kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikah masasında şaka yapmasın."

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:32
  1. Manisa
  2. Kars
  3. nikah
  4. nikah memuru
  5. gelin damat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu Akşener'i ikna edebilecek mi?
    1. Karamollaoğlu Akşener'i ikna..
    2. İşte Putin'in tüm güvenlik..
    3. YSK'dan açıklama geldi! İşte seçime..
    4. Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 kişi..
    5. Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek
    6. İstanbul'da jandarmadan E-5'te nefes..
    7. Yeni dönem başladı! (Barkod kimlik..
    8. Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
    9. Kuyruğun sonu gelmedi! Hepsini..
    10. Lama vekil tükmüğünde boğuldu!..
    11. Pompalı tüfekle kafeteryayı bastı,..
    12. Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın geldi
    13. PKK'dan sonra bir ittifak açıklaması..
    14. Süper Lig 2017/18 sezonu 29. hafta..
    15. İstanbul'da bugün başkan Yağmur Özer!
    16. CHP ile SP liderinin görüşmeleri başladı
    17. Muş'ta Nisan sonunda iki metre kar
    18. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1..
    19. Batman Belediyesi'nden çocuklara..
    20. Perde Kadıköy'de kapanıyor!
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi