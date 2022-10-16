Amacı bilinmiyor! Rusya uzaya fırlattı

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından Telegram'da paylaşılan bir gönderide, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 22.55'te Plesetsk Uzay Üssü'nden EMKA-3 adlı küçük bir uydunun fırlatıldığı bildirildi.

Fırlatmanın ardından Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, "Planan zamanda, uzay aracı hedef yörüngeye fırlatıldı ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın yer tesislerinin kontrolü için hizmet vermeye başladı. Uzay aracına Kosmos-2560 seri numarası verildi. Uzay aracıyla istikrarlı bir telemetri bağlantısı kuruldu ve yerleşik sistemleri normal modda çalışıyor" açıklamasında bulundu.

150 kilo ağırlığındaki EMKA-3 uydusu, Dünya'nın yaklaşık 300 kilometre üzerinde hizmet verecek. Roscosmos, uydunun hangi amaçla fırlatıldığını ise söylemedi.

Ancak Telegram gönderisinde Savunma Bakanlığı bünyesinde kullanılacağı belirtildiği için uydunun askeri amaçla gizli görevlerde kullanılacağı tahmin ediliyor.

EMKA uydusu daha önce iki kez fırlatıldı. Kosmos 2525 adıyla ilki Nisan 2018'de, Kosmos 2551 kod ayıyla da Eylül 2021'de ikincisi fırlatıldı. Şu anda iki uydu da hizmet vermiyor. Bu nedenle EMKA-3'ün diğer uyduların kısa sürede kullanım dışı kalması nedeniyle fırlatıldığı düşünülüyor.

EMKA-3 misyonu, bir haftadan kısa bir süre içinde Rusya için üçüncü oldu. 9 Ekim Pazar günü bir Soyuz roketi Plesetsk'ten bir GLONASS navigasyon uydusu fırlattı ve bir Proton roketiyle 12 Ekim Çarşamba günü Kazakistan'daki Rusya tarafından işletilen Baykonur Uzay Üssü'nden Angola hükümeti için bir iletişim uydusunu uzaya gönderdi.