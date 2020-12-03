Ama okulunda yazma ve kuran eğitimi

Yaşları 10 ila 45 arasında değişen 22 ama öğrencisi olan okulda profesyonel öğretmenler tarafından okuma yazma ve kuran eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, Fetih Derneği tarafından temin edilmiş olan özel servis ve refakatçiler eşliğinde haftada üç gün evlerinden alınıp günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar servis ve refakatçi eşliğinde evlerine bırakılıyor.