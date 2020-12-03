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Yaşam Ama okulunda yazma ve kuran eğitimi
Yaşam

Ama okulunda yazma ve kuran eğitimi

Fetih derneği tarafından açılan Abdullah İbni Ümmü Mektum Ama Okulu Türkiye sınırına 500 metre mesafede Yavuz Sultan Selim Han Yaşam Kompleksi içinde yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:51:00 -
Ama okulunda yazma ve kuran eğitimi

Yaşları 10 ila 45 arasında değişen 22 ama öğrencisi olan okulda profesyonel öğretmenler tarafından okuma yazma ve kuran eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, Fetih Derneği tarafından temin edilmiş olan özel servis ve refakatçiler eşliğinde haftada üç gün evlerinden alınıp günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar servis ve refakatçi eşliğinde evlerine bırakılıyor.

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