Alzheimeri hastanın duygu, düşünce ve davranışlarında problemlere yol açan bir çeşit unutkanlık tipidir. Genellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda ortaya çıkar, belirtilerini yavaş yavaş hissettir ve hasta gün geçtikçe günlük rutin işlerini dahi yapamayacak hale dönüşür. Alzheimer, beynin sinir hücreleri dokusunda “beta-amyloid” adındaki anormal protein birikmesine bağlı olarak oluşur ve bu birikim zamanla beyinden atılamaz hale gelir. Dolayısıyla protein birikmesi ve plaklar sebebiyle sinir hücreleri arasında bağlantı kurulamaz ve sinir hücreleri ölür. Bu durumda direkt olarak beynin düzgün çalışmasını engeller. Peki Alzheimer kendini nasıl belli eder?

Alzheimer nedir?

Bunama (demans), kisinin günlük yasamini eskisi gibi sürdürmesini engelleyen, ilerleyici, kronik bir beyin hastaligidir. Demans' in temel nedeni beyin hücrelerinin harabiyeti ve kaybidir. Bu nedenle de hafiza kaybi ya da azalmasi, soyut düsünme ve karar vermede bozulma gibi ana bulgularla kendini gösterir.

Alzheimer kendini nasıl belli eder?

Alzheimer hastaligi ise en sik görülen demans nedenidir ve yasin ilerlemesiyle birlikte daha sik görülür. Genellikle sinsi baslangiçli ve yavas ilerleyicidir. Arastirmalara göre 85 yasin üstünde %50 oraninda beklenen bir hastaliktir. Ailede Alzheimer hastasinin bulunmasi, sizin veya çocuklarinizin da bu hastaliga yakalanacaginizi göstermez. Hastalik bulasici degildir. Ancak 60 yasin altinda bu hastaliga yakalanan kisilerin ailelerine genetik yatkinligin oldugu düsünülmektedir.

Hastaligin nedeni olarak bahsedilen mekanizmalar çok çesitlidir, ancak tek bir kesin sebep bilinmemektedir. Alzheimer tipi demans' in teshisi, diger demans nedenleri dislanarak ve uygulanan nöropsikolojik testlerle konabilir. Diger demans nedenlerinin bir kismi tedavi edilebilir bir tibbi durumdan kaynaklanmaktadir (Örn; depresyon, ilaç zehirlenmeleri, beslenme bozuklugu, tiroid hastaligi, vb.) Bu tibbi bozukluklarin tedavi edilmesi demansin gerilmesini saglar.

Alzheimer' da ki hafiza bozukluklari, öncelikle yakin geçmise aittir. Hastada, insan isimlerini unutma, yabanci yerlerde dolasma güçlügü baslar. Yakin zaman hafizasindaki bozulmaya karsin hasta, daha eskiden yasamis oldugu olaylari daha iyi hatirlar. Hatta hasta yakinlari “sorsan tarih bilir” diye düsündükleri için, yakin hafiza kayiplari masum olarak algilanabilir.

Hastaligin ileri evrelerinde, belirgin davranis bozuklugu, halüsinasyonlar, kelime bulma güçlügünde artis, bazi isleri dogru sirayla yapmada zorlanma ve günlük aktivitelerini tek basina yapamama, evin yolunu bulamama ve tuvaletini kaçirma gelisir. Nihayetinde hasta tamamen baskalarinin bakimina muhtaç ve yataga bagimli hale gelir.