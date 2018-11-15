Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...



Herhangi bir problem yokken bir anda ayakkabı ve yüzüğün sıkmaya başlaması, hipofiz bezi tümörünün belirtisi olabilir. Genellikle 40’lı yaşlarda ortaya çıkan hipofiz bezi tümörleri bazen de Cushing hastalığı belirtisi olan; ani tansiyon ya da şeker, özellikle karın ve ense yağlanmasıyla ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, görme bozukluğu, adet veya hormon bozuklukları, gibi değişik belirtilerle de ortaya çıkabilir.

Hipofiz bezi nedir?

HİPOFİZ; beynin alt kısmında bulunan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında çeşitli hormonlar salgılayan bir endokrin bezdir. Endokrin bezler çeşitli hormonları üretip dolaşıma salgılayarak vücudun diğer bölgelerindeki hedef organları uyarıp fonksiyon görmesini sağlarlar. Vücutta hipofiz bezi dışındaki endokrin bezler şunlardır; tiroid bezi, paratiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezi, erkeklerde testisler ve kadınlarda yumurtalıklar.

Endokrinoloji; yukarıda bahsedilen endokrin bezlerle ilgili hormon fazlalığı ve eksikliği ile giden çeşitli hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Bu bezlerle ilgili rahatsızlıklarda hastanelerin bu bölümünden randevu alınır.