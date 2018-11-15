THY- Euroleague
0553 313 94 23

Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...

Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa hipofiz bezinde bir sıkıntı var.

15 Kasım 2018 Perşembe 21:30
Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...


Herhangi bir problem yokken bir anda ayakkabı ve yüzüğün sıkmaya başlaması, hipofiz bezi tümörünün belirtisi olabilir. Genellikle 40’lı yaşlarda ortaya çıkan hipofiz bezi tümörleri bazen de Cushing hastalığı belirtisi olan; ani tansiyon ya da şeker, özellikle karın ve ense yağlanmasıyla ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, görme bozukluğu, adet veya hormon bozuklukları, gibi değişik belirtilerle de ortaya çıkabilir.

Hipofiz bezi nedir?

HİPOFİZ; beynin alt kısmında bulunan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında çeşitli hormonlar salgılayan bir endokrin bezdir. Endokrin bezler çeşitli hormonları üretip dolaşıma salgılayarak vücudun diğer bölgelerindeki hedef organları uyarıp fonksiyon görmesini sağlarlar. Vücutta hipofiz bezi dışındaki endokrin bezler şunlardır; tiroid bezi, paratiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezi, erkeklerde testisler ve kadınlarda yumurtalıklar.

Endokrinoloji; yukarıda bahsedilen endokrin bezlerle ilgili hormon fazlalığı ve eksikliği ile giden çeşitli hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Bu bezlerle ilgili rahatsızlıklarda hastanelerin bu bölümünden randevu alınır.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 21:30
  1. Hipofiz bezi
  2. alyans sıkıyor
  3. şişlik
  4. ödem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!
    1. Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim..
    2. Kuyumcu süsü veren tefecilere operasyon
    3. Alman ordusunun hali içler acısı!
    4. Bu habere dikkat! Enerji içecekleri..
    5. Türkiye’nin çekildiği zirve başarısız..
    6. Trump'tan Gülen'in iadesiyle ilgili..
    7. Görülmemiş olay! Okul müdürü..
    8. Karlov cinayetinde önemli gelişme!
    9. ABD'de kırmızı alarm! 89 milyon kişi..
    10. Trafikte drift yaptı! Rekor ceza aldı
    11. CHPliler, Börekçi'nin mezarına koştu
    12. BOTAŞ'tan o iller için doğalgaz..
    13. Alman Mahkemesinden kritik karar!..
    14. AK Partili vekile acı haber! Evinde..
    15. FETÖ'nün kilit ismine baskın
    16. Aydın'da çalıştığı üniversitenin..
    17. Alyans sebepsiz yere sıkıyorsa...
    18. Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
    19. Kritik teklif TBMM'den geçerek yasalaştı
    20. Yemene içmene dikkat edeceksin!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık