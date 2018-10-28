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Alvaro Negredo'dan çarpıcı Ricardo Quaresma açıklaması: Bana uymuyordu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen şimdilerde ise Al Nasr'da top koşturan Negredo, Quaresma hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 14:39
Alvaro Negredo'dan çarpıcı Ricardo Quaresma açıklaması: Bana uymuyordu

Beşiktaş'ın transfer sezonunun son gününde sattığı Alvaro Negredo, siyah beyazlı takımda forma giydiği günlerle ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı.

Alvaro Negredo Goal'e verdiği röportajda merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Sahada zaman zaman tartışma yaşadığı Quaresma ile ilgili konuşan Negredo, Q7'nin bire bire dayalı futbol stilinin kendisine uygun olmadığını ifade etmekle birlikte, aralarında bir kavga yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Negredo "Quaresma ile saha içinde ve saha dışında iyi bir ilişkim vardı. Onun stili dripling ve bire birde adam geçmek üzerine kurulu ve yeteneğiyle bunu kolayca başarabiliyor. Fakat biz forvet oyuncuları topu mümkün olduğunca erken almak isteriz. İnsanlar ilişkimizin iyi olmadığını söylüyorlardı ama bu bir yalandı. Tüm takımlarda bazen takım arkadaşından pas alamadığın zaman sinirlenirsin ama bu, Quaresma ile ilişkimizin kötü olduğu anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Alvaro Negredo Beşiktaş'ta neden başarılı olamadı?

Beşiktaş'ta istediği performansı gösterememesinin nedeni olarak ilk yarıda yeterince oynayamadığını gösteren Negredo, "Cenk Tosun kulüpteyken, Beşiktaş'ta ihtiyacım olan devamlılığı sağlayamadım ama o ayrıldıktan sonra şans bulmaya, goller atmaya ve asistler yapmaya başladım. Elbette istediğim kadar gol atamadım ama bunun nedenlerinden biri de sakatlıklardı. Neticede, istediğim gibi bir sezon geçiremedim." dedi.

Beşiktaş Negredo'yu neden sattı?

"Beşiktaş finansal nedenlerle beni satmak istedi" diyen Negredo, Al Nasr'a transferini şu sözlerle anlattı:

"Buraya gelmeden önce Al Nasr hakkında pek bir şey bilmiyordum. Avrupa'da oynuyordum ve BAE futbolundan pek bahsetmeyiz. Bizim rakibimiz Al Wasl'da oynayan Fran Yeste'nin bazen bahsettiğini duyuyordum. Menajerime Al Nasr'dan teklif geldi. Beşiktaş'ın finansal problemleri vardı ve beni göndermek istediler. Zor bir karardı."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:39
  1. Alvaro Negredo
  2. Beşiktaş
  3. Ricardo Quaresma
  4. Al Nasr

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