Altyapı derbisine dostluk damga vurdu - Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostluk mesajı verdi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostuk mesajı verdi. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada, iki takımın teknik heyet ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi. Takımların dostluk örneği sergilediği müsabaka, 3-3 berabere tamamlandı.



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