Altunsoy'dan Yeniden Refah Partililere 31 Mart çağrısı: Abdülhamid Han'a kurulan oyunun aynısına kanmayın

Akit TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kurucularından Enerji İşçileri Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Abdülhamit Han'a kurulan oyunun bugün aynısının sergilendiğini söyledi.

Altunsoy'un açıklamaları şöyle:

Bediüzzaman Said Nursi, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Ali Haydar efendi bu insanlar çok değerli kıymetli insanlardı. Ama beşerdir hata edebilir insanlar. Bu kıymetli insanlar Abdülhamid Han'ın gitmesinde ön saflarda yer alan kişilerdi. Bu insanlar kötü insanlar değildi. Tıpkı İmamoğlu gibi modeller bu insanları bugün olduğu gibi kandırdı. Aliya İzzet Begoviç ne dedi uğruna savaştığımız değerleri kaybedeceksek savaşmanın ne anlamı var dedi.

Geldiğimiz noktada Müslümanlar olarak aklı selim davranarak 31 Mart seçimlerinde ona göre hareket etmeliyiz. İnançlı insanlar ellerini vidanına koyup İstanbul, Ankara ve İzmir noktasında bizim alamayacağımız (Yeniden Refah Partisi) az önce dendi ya cürmü nedir! YRP'nin potansiyeli çok yüksek. Biz bugünkü durumda kendi önümüzü kapatıyoruz. YRP'nin büyük potansiyeli var. Biz yarın birgün yine en büyük oyu AK Parti'den alıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın özellikle YRP'nin teşkilatlarının ellerini vicdanına koyup İstanbul, Ankara ve İzmir'de müsbet olanı tercih edelim. 31 Mart seçimleri inşallah Ümmet-i Muhammed'in kurtuluşuna vesile olur.