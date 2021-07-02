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Gündem Altun’dan Kızılhaç komitesine YPG terörü çağrısı!
Gündem

Altun’dan Kızılhaç komitesine YPG terörü çağrısı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı bir paylaşım ile Uluslararası Kızılhaç Komitesine, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı savunmasız yüzlerce çocuğa uyguladığı ahlaksız ve hukuksuz uygulamalara karşı çıkmak için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:45:00 - 2021-07-02 13:50:40
Altun’dan Kızılhaç komitesine YPG terörü çağrısı!

 Yeni Akit  Ankara 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı bir paylaşım ile Uluslararası Kızılhaç Komitesine, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı savunmasız yüzlerce çocuğa uyguladığı ahlaksız ve hukuksuz uygulamalara karşı çıkmak için çağrıda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World’un PKK/YPG terör örgütünün Suriye’nin kuzeydoğusunda yüzlerce çocuğu yetişkin cezaevlerinde tuttuğu bir videoyu paylaşarak PKK terör örgütüne karşı Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin harekete geçmesi için sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Altun, yaptığı paylaşımında, “@ICRC Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin, istismara ve radikalleşmeye karşı savunmasız yüzlerce çocuğu yetişkin cezaevlerinde tuttuğunu bildiriyor. Uzun vadeli barış ve istikrarı tehdit eden bu hukuksuz ve ahlaksız uygulamaya karşı ses çıkarmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

 

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