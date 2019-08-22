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Altun’dan “İkinci Vatan: Türkiye” belgeseli paylaşımı

Savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:36

T.C. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin, Türkiye’nin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını dilediğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı destekleriyle hazırlanan ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “İkinci Vatan: Türkiye” (Second Home: Turkey) belgeseli sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca altyazılı olarak “Lives in Turkey” YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgeselin Türkçe versiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, “Ülkemizde yeni bir hayat inşa ederken milletimizle güçlü bir bağ kuran 6 mazlum Suriyelinin hikayesini izleyin. İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

6 Suriyeli’nin Türkiye’deki uyum süreçlerini ve inşa ettikleri hayatları odağa alan belgeselde, mozaik sanatçısı Büşra Şeyhali, makine mühendisi Amer Hadri, cep telefonu tamircisi Feras Belal, öğretmen Halid Dilbez, öğretim görevlisi Dr. Celaleddin El Hancı ve kafe sahibi Fatıma Muhammed’in yeni yaşamları anlatılıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:36
  1. Fahrettin Altun
  2. İletişim Başkanlığı
  3. Suriyeliler
  4. İkinci Vatan: Türkiye

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