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Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak ve engellere karşı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bir ömür boyunca büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum"

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak ve engellere karşı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Bir ömür boyunca büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
  1. Prof. Dr. Fahrettin Altun
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
  3. Necmettin Erbakan

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