Altun’dan dikkat çeken paylaşım: Bir sabah gelecek kardan aydınlık…
Filistin topraklarında işgal girişimlerini ve aşırı şiddet politikasını sürdüren İsrail’e dünyadan tepki yağarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımı dikkat çekti.
İsrail’in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde de devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’ Abdurrahim Karakoç'a ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği ve Kudüs’ün fotoğraflarının yer aldığı videolu kardan aydınlık şiirini paylaştı.