Altun'dan dezenformasyonda "Ecem Güçlük" örneği!

Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı'nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

"Türk konseyi, ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor"

Bu etkinliğin Türk dili konuşan ülkeler ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk Konseyi ortak tarih, kültür, dil, din ve kökene sahip ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor. Konsey’in bugün uluslararası arenada önemli bir platform haline gelmesi hepimizi gururlandırıyor. Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğini bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da derinleştirmeye gayret ediyoruz.

"Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik"

Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk dünyasının da karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörü bulunuyor. Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik. Hala almamız gereken önemli bir yol var. İletişim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda gerçeğe hizmet etmek bizim için esastır. Çünkü hakikati esas alarak kendimizi ve ülkemizi dezenformasyon belasından koruyabiliriz.

"Ülkeler, kurumlar ve bireyler dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya"

Ülkeler, kurumlar ve bireyler siber dünyada bugün dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya. Küresel şirketlerin kendilerini ülkelerin hatta kanunların üzerinde konumlandırmasına ve göz göre göre çifte standart uygulamasına tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki kötücül odaklar bir yandan çeşitli çarpıtma teknikleriyle kitleleri manipüle ediyor, diğer taraftan da algoritmalar ve kişiselleştirilmiş veri üzerinden bu grupların dezenformasyon için adeta silahlandırmasına önayak oluyor.

"Sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmeyi amaçlıyoruz"

(Ecem Güçlük olayı) Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettik. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz. Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek.

Suriye’de, Libya’da ve son olarak Karabağ’da barış ve istikrarı muhafaza etme adına iş birliği yaptığımız unsurları sosyal medya platformları üzerinden lekelemek için girişilen çabaları da hamdolsun akamete uğrattık.