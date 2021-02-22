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Gündem Altun'dan CHP'li isme tepki: Bu yol yol değil
Gündem

Altun'dan CHP'li isme tepki: Bu yol yol değil

CHP'li Veli Ağababa'nın sosyal medya platformu Twitter'dan attığı iftiralara cevap veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Veli, inan bana bu yol, yol değil. İyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olalım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 02:17:00 -
Altun'dan CHP'li isme tepki: Bu yol yol değil

Sosyal medyadan yalan bilgiler paylaşan CHP'li Veli Ağababa'nın, "Asıl ciddiyetsizlik, damadı bakan yapıp ekonomiyi batırınca instagramdan istifasını "başarı" diye yutturma çabasıdır. 4-5 maaş aldığın için ekonomi umrunda değil, farkındayız." sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

Altun, "Yeni yalanı eski yalanla ispatlama çabası siyasetimizin özüdür” diyorsun, anlıyorum. Veli, inan bana bu yol, yol değil. İyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olalım. Yalanı yalanla savunmayalım. Unutmayalım, dünyayı iyilik, doğruluk, güzellik kurtaracak." dedi.

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