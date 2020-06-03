Altun: Türkiye taşeron terör örgütleriyle diz çöktürülecek bir ülke değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör destekçisi emperyalistlere sert tepki gösterdi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de zalimlere hesap sormaya ve mazlumlara sığınak olmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyada Türkiye’ye rağmen hiçbir kazanım olmayacağı gerçeğini er ya da geç herkes idrak edecektir.

Suriye meselesinde de krizin ilk günlerinden bu yana olduğu gibi hukuka, vicdana ve insanlığa yakışan noktada ısrarla durmaya devam edeceğiz. Türkiye emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleriyle diz çöktürülecek ve iddialarından vazgeçirilecek bir ülke değildir.

Millî Güvenlik Kurulu toplantısında PKK, PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadeleden Akdeniz’deki gelişmelere, Suriye ve Libya krizlerinden Koronavirüs’le mücadeleye kadar pek çok önemli konu görüşülmüş ve Türkiye’nin güçlü iradesi bir kez daha ortaya konmuştur.