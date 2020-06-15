Altun: Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe -Kartal operasyonuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#PençeKartal operasyonuyla Kuzey Irak’taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun!" dedi.