  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Altun ailesinden 4 maaş iddiasına cevap: CHP'deki taciz rezaletini örtemezsiniz
Gündem

Altun ailesinden 4 maaş iddiasına cevap: CHP'deki taciz rezaletini örtemezsiniz

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de suskunluk hakimken CHP ve trolleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'u hedef alıyor. Fatmanur Altun, tek maaşı olduğunu söylemesine rağmen, ısrarla 4 maaş birden alıyor iftirasını attılar.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:03:00 - 2020-12-06 00:06:08
Altun ailesinden 4 maaş iddiasına cevap: CHP'deki taciz rezaletini örtemezsiniz

CHP İstanbul teşkilatlarında görevli kadınlara yönelik “cinsel taciz ve tecavüz iddiaları”nın ayyuka çıkması parti içinde bazı cesur isimlerin seslerini yükseltmesine sebep olsa da kısa sürede baskılandı veya CHP medyasında kendisine yer bulamadı.

Parti dışında ise rezilliği örtmek için vekilleri, yazarları ve gazetecilerle CHP zihniyeti ağız birliği etmişçesine Fahrettin Altun ve ailesini hedef alan iftiralarla sosyal medyadan saldırıya geçti.

"Suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz"

CHP'deki taciz rezaletini değiştirmeyi hedef alan çirkin saldırılar karşısında sessizliğini bozan Fahrettin Altun "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"O gündem değişmez, çırpınmayın!"

Trol hesaplardan kendisinin 5 farklı kurumdan maaş aldığı iftirasıyla saldırıların hedefindeki Fatmanur Altun ise bu saldırıların planlı ve organize olduğunu ifade ederek iddialara şu yanıtı verdi:
1. Tek maaşım var.
2. CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş.
3. O gündem değişmez, çırpınmayın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler

140 Journos'un belgeselinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini ve kendisi..
Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması
Sağlık

Aşı yaptıran gönüllüden yan etki açıklaması

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'ndeki koronavirüs aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılarak aşı yaptıran Mahir Koparan, "Sağlık durumum gay..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay