Altun ailesinden 4 maaş iddiasına cevap: CHP'deki taciz rezaletini örtemezsiniz

CHP İstanbul teşkilatlarında görevli kadınlara yönelik “cinsel taciz ve tecavüz iddiaları”nın ayyuka çıkması parti içinde bazı cesur isimlerin seslerini yükseltmesine sebep olsa da kısa sürede baskılandı veya CHP medyasında kendisine yer bulamadı.

Parti dışında ise rezilliği örtmek için vekilleri, yazarları ve gazetecilerle CHP zihniyeti ağız birliği etmişçesine Fahrettin Altun ve ailesini hedef alan iftiralarla sosyal medyadan saldırıya geçti.

"Suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz"

CHP'deki taciz rezaletini değiştirmeyi hedef alan çirkin saldırılar karşısında sessizliğini bozan Fahrettin Altun "Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"O gündem değişmez, çırpınmayın!"

Trol hesaplardan kendisinin 5 farklı kurumdan maaş aldığı iftirasıyla saldırıların hedefindeki Fatmanur Altun ise bu saldırıların planlı ve organize olduğunu ifade ederek iddialara şu yanıtı verdi:

1. Tek maaşım var.

2. CHP’deki taciz, tecavüz gündemi değişsin diye tecavüzleri korkusuzca konuşanları sindirmek ve susturmak için dört koldan saldırıyorsunuz. Belli ki emir gelmiş.

3. O gündem değişmez, çırpınmayın!