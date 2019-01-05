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Altuğ Verdi Temsilciler Semineri sona erdi

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
Altuğ Verdi Temsilciler Semineri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen 2018-2019 sezonu devre arası Altuğ Verdi Temsilciler Semineri, sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 3 Ocak'ta başlayan seminerin son gününde, Temsilciler Kurulu Direktörü Baki Şahin'in, klasman temsilcilerine ilk yarı değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Temsilciler Kurulu Üyesi Fatih Öztürk'ün yöneticilik, uzman psikolog İbrahim Eke'nin öfke kontrolü, TFF Antrenör Özlük İşleri Müdürü Oben Meralbaysal'ın ise teknik sorumlu ve antrenör hakkında sunumlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Seminerin kapanışında söz alan Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı'nın, "TFF Başkanı'nı ve yönetim kurulunu en iyi şekilde temsil ettiğiniz için ve ilk yarıdaki başarılı performanslarınız nedeniyle teşekkür ediyor, liglerin ikinci yarısında sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
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