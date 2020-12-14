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Ekonomi Altınyıldız Classics'ten yılbaşı için hediye önerileri
Ekonomi

Altınyıldız Classics'ten yılbaşı için hediye önerileri

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:51:25 -
Altınyıldız Classics'ten yılbaşı için hediye önerileri

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, yılbaşı için çok sayıda hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, şirket, gömlekten ceket ve pantolonlara, trikodan mont ve kabanlara, kravattan kol düğmelerine, bileklikten cüzdan ve ayakkabıya uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla hediye alternatifleri barındırıyor.

Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran inovatif tasarımlar, kolay kırışmayan ve ütü gerektirmeyen non-iron gömlekler hem ofis hem de evdeki çalışma ortamında pratikliği tercih edenler için ideal öneriler arasında yer alıyor.

Altınyıldız Classics'in Men Of Black kapsül koleksiyonunda yer alan sweatshirt modellerinden her tarz pantolon ve ceketlere kadar uzanan parçalar, siyahtan vazgeçemeyen erkeklerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Gün boyu hareket özgürlüğü sunan pantolon, gömlek ve ceketler stilinden ödün vermeden rahatlığı ön planda tutanlara, kadife pantolonlar ile kalın örgü kazaklar da sıcak yılbaşı için hediye seçeneği arayanlara öneriliyor.

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