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Ekonomi Altınyıldız Classics’ten 360 derece rahatlık
Ekonomi

Altınyıldız Classics’ten 360 derece rahatlık

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:23:31 -
Altınyıldız Classics’ten 360 derece rahatlık

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics’in ismini her yöne esneme özelliğinden alan 360 derece koleksiyonuna ait tasarımları, evden çalışmanın devam ettiği bu dönemde, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarırken ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor.

Altınyıldız Classics’in 360 derece koleksiyonunda yer alan gömleklerin stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkardığı ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getirdiği ifade edilen açıklamada, gömleklerin t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca şekli bozulmayan 360 derece ceketlerin çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi yapmadığı kaydedildi.

Yeni sezonda Altınyıldız Classic koleksiyonuna yeni katılan 360 derece kapüşonlu blazer ceketler ve yine 360 derece koleksiyonuna ait jogger pantolonlar ise genç, dinamik ve iddialı bir görünüm sunarak "Her Açıdan Başarılı" bir stilin ipuçlarını veriyor.

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