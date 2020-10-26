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Aktüel Altınyağ Madencilik'ten ihale açıklaması
Aktüel

Altınyağ Madencilik'ten ihale açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:23:45 -
Altınyağ Madencilik'ten ihale açıklaması

İSTANBUL (AA) - Altınyağ Madencilik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer alan gayrimenkuller ile muhtelif makine-hat ve ekipmanlardan oluşan ihalenin kapalı zarf usulü ile şirket lehine sonuçlandığını açıkladı.

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makine-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, şirketimiz lehine sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL'nin 27 Kasım 2020 tarihinde şirket tarafından nakden ödeneği ve ihale konusu gayrimenkul ve makine-hat ve ekipmanların mülkiyetinin devir ve teslim anlaşmasının imzalanması ile şirkete geçeceği aktarıldı.

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