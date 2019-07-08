Altıntaş’ta haşhaş bereketi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinin en önemli tarım ürünleri arasından yer alan ’haşhaşta’ hasat dönemi başlarken, üreticiler bu yıl istenilen verimin yakalandığını, rekoltenin yüksek olduğunu kaydettiler.

İlçenin bir çok noktasında yapılan haşhaş ekiminin ardından hasat dönemi bu yıl erken başladı. Üreticiler haşhaşı bazı bölgelerde bu yıl ilk defa makina ile yada kırma adı verilen yöntemle topluyorlar. Kırılarak gövdeden ayrılan kapsülleri toplayan üreticiler daha sonra bu kapsülleri makinalarda yada elle işliyorlar.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş İlçemizde Haşhaş hasadı başladı. İlçe Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte hasat yapan çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek bol kazançlar diledik. Bu sene yağmurun çok olmasından dolayı haşhaş rekoltesinin yüksek. Hasat döneminin yaklaşık 15 gün sürecek. Çiftçilerimiz Sabah 07:00’ den akşam 19:00’ a kadar dur durak bilmeden çalışıyorlar. Bu yıl verimin yüksek olmasından oldukça memnunlar. Çiftçiye en çok kazandıran ürünlerden birisi haşhaş. Haşhaşta her zaman olmuyor. Emek çekersen, sularsan, 3 veya 4 defa çapalarsan oluyor yoksa verim alamıyorlar" dedi

Başkan Teke, ’’Haşhaş ilaç sanayinde önemli bir yere sahip ve tek alımını yapan kurum ’TMO’dur. Özellikle ilaç sanayinde içerisinde uyuşturucu oranı ile önemli bir yere sahip olan haşhaşın ekimi ve hasadı tamamen devlet kontrolünde kolluk güçleri vasıtası ile denetim altında yapılıyor’’ ifadelerini kullandı.