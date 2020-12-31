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Spor Altınordulu futbolculardan 2021 için "sağlık" temennisi
Spor

Altınordulu futbolculardan 2021 için "sağlık" temennisi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:02:56 -
Altınordulu futbolculardan 2021 için "sağlık" temennisi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcuları, sağlıklı bir yeni yıl dileğinde bulundu.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 2020 yılının salgın, deprem, yangın ve sel felaketleri ile geride kaldığı, Altınordulu futbolcuların sağlık dolu yeni bir yıl dilediği belirtildi.

Futbol toplarıyla "2021" yazıp yeni yılı kutlayan kırmızı-lacivertli oyuncular, yeni yıldan beklentilerinin önce sağlık olduğunu belirterek, "2020 yılı, uzun zaman unutmayacağımız acı hatıralarla dolu olarak geçti. Yeni yıldan en büyük beklentimiz, eski sağlıklı günlerimize dönmemiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da 2021'in herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Her şeyi geri getirebiliriz; ancak sağlığımız bozulduğunda telafisi gerçekten çok zor. Bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya yaşayarak gördü. Yeni yılda tüm acıların geride kalması en büyük temennimiz."

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