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Spor Altınordu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi
Spor

Altınordu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:07:40 -
Altınordu'da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yarın oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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