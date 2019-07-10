Kadrosuna son olarak Engin Bekdemir’i katan Altınordu, transferde beklemeye geçti. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan gelecek olan rapora göre harekete geçilecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, transferde bekleme kararı aldı. Sefa Yılmaz, Hasan Hatipoğlu, Alican, Murat Uçar, Deniz ve Enes Kubat gibi isimlerle vedalaşan kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Engin Bekdemir’i kadrosuna katmıştı. Yeni sezon çalışmalarına 15’i altyapıdan, 25 oyuncuyla başlayan İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun yönetime verdiği raporda şimdilik transfer istemediği belirtildi. Kadrosundan memnun olduğu belirtilen Eroğlu’nun, ikinci ve üçüncü etap kampın ardından vereceği raporlar doğrultusunda transfer için harekete geçilecek. Öte yandan takımın başarılı futbolcuları Erce Kardeşler ve Yusuf Acer’in ilerleyen günlerde takımdan ayrılabileceği de öğrenildi. İki oyuncu için hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan teklifler olduğu, bonservis bedelinde anlaşılması halinde yönetimin iki oyuncunun transferine izin vereceği belirtildi.