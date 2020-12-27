  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Zirve yolundaki avantajı kaçırdık"
Spor

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Zirve yolundaki avantajı kaçırdık"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:26:48 -
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Zirve yolundaki avantajı kaçırdık"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son iki maçta yaşadıkları mağlubiyetlerle zirve yolundaki avantajlarını kaçırdıklarını bildirdi.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan ve sakatlanan oyuncuları nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Tuzlaspor karşısında 8 eksikle mücadele ettiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geriye düşmemize rağmen ilk yarıda dengeyi sağladık. Ancak tedavi için saha kenarında olan Ahmet Yazar'ın oyuna atak tarafından girmesiyle moralimizi çok bozan bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterip beraberliği sağladık. Fakat bu kez de duran toptan çok basit bir golü filelerimizde gördük. İkinci yarının hemen başındaki üçüncü gol ve üzerine 10 kişi kalmamız tüm dengeleri değiştirdi."

Eroğlu, TFF 1. Lig'de 10 kişiyle 3-1'den maç çevirmenin çok zor olduğunu belirterek, "Son iki haftada zirve yolundaki iki rakibimize kaybettik ve avantajı kaçırdık. Ancak lig uzun bir maraton ve son maçta Balıkesirspor'u yenerek devreyi 30 puanla kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?
Gündem

Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?

Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi..
Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala
Dünya

Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paket..
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay