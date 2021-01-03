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Spor Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi
Spor

Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

Ligde lider tamamladığı 11. haftanın ardından çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi, devreyi 28 puanla kapadı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:33:03 -
Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.


- Toplam 32 futbolcu forma giydi


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun 32 farklı isme şans verdiği Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu tüm maçlarda forma giydi.

İzmir temsilcisinde en golcü isimler 5 gole imza atan Ahmet İlhan Özek ile 4 gol kaydeden Metehan Mimaroğlu oldu.

Toplam 33 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Kahraman Demirtaş ve Sami Satılmış takımlarını eksik bıraktı.

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