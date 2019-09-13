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Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will Daume Fair-Play Ödülü"

Başkan Seyit Mehmet Özkan:- "Çocukların mutluluğu için spor temelinde aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz"

13 Eylül 2019 Cuma 10:24
Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will Daume Fair-Play Ödülü"

İZMİR (AA) - Uluslararası Fair-Play Komitesi tarafından "Will Daume Fair-Play" ödülüne layık görülen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle verildi. Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende ödülü Altınordu Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir aldı.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende Özkan’ın ödülünü Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir, Uluslararası Fair-Play Komitesi Başkanı Jeno Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo’dan aldığı bildirildi.

Törene bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını belirtti.

Halen 5-15 yaşındaki 15 bine yakın çocuğa spor yaptırdıklarını bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Uluslararası Fair-Play Komitesi gibi prestiji yüksek bir kuruluştan almış olduğum bu ödül benim ve benimle birlikte yürüyen yol arkadaşlarım, hepsinden önemlisi çocuklarımız için çok önemli. Bu ödül, bizim işimize daha fazla motive olmamızı sağlayacak, bize güç verecek. Bir dünya vatandaşı olarak buradan söz veriyorum ki çocukların mutluluğu için spor temelinde aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ve hepinizi Türkiye’ye çocuklarımızı izlemeye ve aynı zamanda tatil yapmaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:24
  1. fair play
  2. Ödül
  3. tören

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